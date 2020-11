Après la mort de son ami, Davido déclare que l’argent n’est rien

Les choses matérielles me deviennent inutiles chaque jour » révèle Davido

» Ici-bas tout passe. La richesse, la célébrité, la gloire ». La star Nigériane Davido, connue pour l’exhibition de ses bijoux sur les réseaux sociaux est aussi du même avis. Pour lui, seul l’air que nous respirons importe.

Davido, la star primée à plusieurs reprises, a révélé que depuis la mort de son ami, la mondaine zimbabwéenne, Ginimbi, il s’est rendu compte que les choses matérielles sont sans importance.

« J’ai l’impression que les choses matérielles me deviennent inutiles chaque jour. Je viens de perdre un ami qui vient du Zimbabwe, c’était mon ami très proche. C’était un gars incroyable et très grand et aimant, Ginimbi. Qu’est-ce qu’il n’avait pas ? Il avait tout. À la fin de la journée, ce que sa mort m’a fait comprendre, c’est que tout ce que nous avons dans cette vie, c’est l’air que nous respirons. Vous pourriez être pauvre ou atteint mais quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, soyez simplement heureux d’être en vie », a déclaré Davido.