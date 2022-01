Après le TER…Macky livre le Stade du Sénégal

Le Stade du Sénégal, complexe de 50.000 places, doté de deux stades omnisport d’appoint, sera inauguré le 22 février prochain, à Diamniadio, a-t-on appris de source officielle.

Macky Sall en a fait l’annonce, mercredi, au cours de la réunion du Conseil des ministres, en abordant la question de « la relance du sport national » et celle de « la dynamique de développement et de modernisation des infrastructures sportives ».

Selon le président de la République dont les propos sont rapportés par le communiqué du Conseil des ministres, c’est dans cet élan que l’édification du Stade du Sénégal a été engagée à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

D’une capacité de 50.000 places, « avec deux autres stades omnisport d’appoint, aux normes olympiques », ce complexe « ultra moderne, permettra à notre pays d’accueillir les plus grandes manifestations et compétitions sportives et culturelles ».

Il « sera inauguré le 22 février 2022, en présence d’invités d’honneur, mais également de tous les représentants de la Jeunesse du Sénégal », indique le communiqué du Conseil des ministres.

A cet égard, le président de la République demande au ministre des Sports « de prendre, en relation avec les ministères impliqués, le Comité national Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), le Conseil national de la Jeunesse, et les mouvements associatifs (ONCAV…), toutes les dispositions appropriées, pour une mobilisation représentative et effective des jeunes et sportifs de tous les départements du Sénégal, lors de la cérémonie d’inauguration ».

« Le Chef de l’Etat signale que cet évènement historique, doit se dérouler dans la sobriété et le cachet populaire, culturel et sportif, requis en pareille circonstance », précise le communiqué du Conseil des ministres.

Source APS