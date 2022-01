« Le sociologue Aly Khoudia diaw est un danger pour la société » selon…

Locales 2022 – Forces et faiblesses des candidats à Dakar : Ansoumana DIONE recadre Aly Khoudia DIAW.

Au Sénégal, certains sociologues n’arrivent toujours pas à éprouver du respect à l’égard des citoyens. C’est le cas d’Aly Khoudia DIAW qui s’est exprimé dans la presse de ce jour, sur les forces et faiblesses des candidats aux élections locales de 2022 à Dakar. Parlant du candidat Abdoulaye DIOUF SARR, Aly Khoudia DIAW a maladroitement esquivé sa mauvaise gestion du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.

D’ailleurs, Aly Khoudia DIAW doit se taire, après avoir contribué à la décadence de la Direction Générale de l’Action Sociale où il est en service, en sacrifiant les intérêts des personnes vulnérables. Heureusement, les citoyens ont compris l’attitude de ces soi-disants spécialistes qui excellent dans la manipulation, uniquement pour faire plaisir aux autorités. Comment Aly Khoudia DIAW peut-il raconter des contre-vérités ?

Quoi de plus ingrat et malhonnête de dire que Pape DIOP et Doudou WADE ont été sanctionnés par les sénégalais ? Ces élections locales n’ont absolument rien à voir avec la présidentielle de 2012 et il faut être intelligent pour comprendre cela. Véritablement, le sociologue Khoudia DIAW est devenu un danger pour la société sénégalaise que personne ne peut manipuler dans ces circonstances pré-électorales.

Rufisque, le 13 janvier 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)