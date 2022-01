Locales Saint-Louis : Mansour Faye déverse des millions, Mary Teuw programme

Locales 2022 à Saint-Louis : le PA2R de la Coalition Ande ak MTN Liggeeye Ndar ensevelit les millions du futur ex-maire.

Au cinquième jour de la campagne pour l’élection des préposés aux destinées des localités, la campagne bat son plein dans la capitale du Nord. Partout, les opérations de charme pour espérer recueillir le suffrage des populations se multiplient.

Ainsi, les achats de conscience de l’équipe sortante font face à l’adhésion massive et spontanée de l’équipe de choc composée du Professeur Mary Teuw Niane (tête de liste majoritaire de la commune) et du Dr Ahmadou Dia (tête de liste départementale).

Contrairement à leurs adversaires qui considèrent toujours les populations comme du bétail à acheter (des bicyclettes, des réfrigérateurs, des machines à coudre, des permis de conduire, des millions sont remis à longueur de journée aux populations), l’équipe de l’actuel PCA de la PETROSEN HOLDING propose aux populations un programme qui les séduit et les pousse à adhérer massivement à la vision salvatrice de la Coalition.

À chacune de leurs sorties à travers les artères de la ville, à chacune de leurs visites de proximité, les populations (meurtries par près de huit années d’arrogance, de manque de considération, de dilapidation des biens communs et des terres…), les Saint-Louisiens et les Saint-Louisiennes témoignent au Professeur et à l’équipe qui l’accompagne toute leur affection et tout l’espoir qu’ils portent en eux.

Pour vous dire qu’il ne suffit pas de remplir des dizaines de véhicules avec des gens, de les trimballer de quartier en quartier pour être un sérieux candidat. Le Professeur Mary Teuw Niane n’a pas d’adversaire à sa taille à Saint-Louis et le 23 Janvier ne sera qu’une formalité pour montrer à cette équipe qui a fini de démontrer toute son incompétence, que Comparaison n’est pas raison.

Bacary Seck