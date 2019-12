Arrestation de Pape Abdoulaye Touré et Cie : Urgence Panafricaniste Sénégal dénonce

Suite à la manifestation devant les grilles du palais de la république pour dénoncer la hausse injuste de l’électricité et la cherté de la vie. Nos camarades Malick Biaye, Diao Diallo, Dr Babacar DIOP, Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr, Leuz Def Tekk et Pape Abdoulaye Toué ont été injustement arrêtés.

Urgence Panafricaniste Sénégal dénonce le caractère injuste et arbitraire de cette arrestation et de leurs détentions et se joigne à l’élan de solidarité des sénégalais.

En réalité, c’est l’interdiction d’une manifestation qui crée des troubles à l’ordre public.

Un Sénégal pour tous doit se matérialiser dans les actes et par l’équité devant la justice.

Pour rappel, pendant que nos camarades sont injustement arrêtés pour avoir exercé un droit constitutionnel et civique, les partisans de Aliou Sall avaient manifesté devant les grilles du palais et n’ont jamais été inquiétés.

Partant de cet état de fait, L’arrestation de Pape Abdoulaye et compagnies n’a pas de sens, elle ne peut qu’être contreproductive pour notre démocratie et préjudiciable pour un Sénégal pour tous.

Nous dénonçons l’assassinat des libertés au Sénégal parce que manifester ne peut pas être un délit.

Nous manifestons notre solidarité et exigeons la libération de nos camarades et demandons au peuple Sénégalais de sortir massivement le 13 pour continuer la mobilisation contre la hausse de l’électricité et la libération de nos héros.

Fait à Dakar, le 12 décembre 2019