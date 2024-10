Arrestations tous azimuts : Alioune Tine alerte le nouveau régime

Les récentes arrestations pour diffusion de fausses nouvelles ont fait régir Alioune Tine. Il prévient le président Bassirou Diomaye Faye sur les risques de déception contre son régime. Le fondateur d’Africajom Center rappelle que l’application des lois « scélérates et liberticides ont mis près de 2000 personnes en prisons », fait des mutilés et « plus de 60 morts ». Mais heureusement qu’on est sorti de cette tragédie par une loi d’amnistie, « comme si on était dans une guerre civile. »

Le temps est venu de semer la concorde nationale, suggère Alioune Tine, mais aussi d’apaiser et de réconcilier les sénégalais « avec la politique au sens noble et civilisé, de réconcilier les sénégalais avec la démocratie, l’état de droit et les droits humains, avec la justice et l’égalité».

Il faut que l’espoir que porte cette alternance générationnelle, plébiscitée par la jeunesse ne soit pas déçu, prévient le droit-de-l’hommiste repris par Senego. Avant d’ajouter que leur devoir est de dire « quand il le faut, attention ». Mais faut-il aussi qu’il soit entendu, car, souligne-t-il, la pire des choses pour un pouvoir c’est de devenir autiste.