L’article 87 retiré…l’opposition tombe dans le piège de Macky

Le président Macky Sall reste un as de la politique. Ancien élève de Me Abdoulaye Wae, il sait endormir ses adversaires. Face à une opposition impuissante, le chef de l’Etat déroule ses cartes comme bon lui semble. A six mois de la présidentielle, le locataire du Palais compte apporter des modifications à la Constitution, le Code électoral et le Code pénal. Ces modifications lui permettront de faire des réajustements. Mais aussi d’avoir un certain contrôle sur une opposition aux abois.

Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall confirme le retrait de la modification de l’article 87 de la Constitution déjà annoncé par Dr. Malick Diop, vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. «Je vous adresse cette correspondance ayant pour objet de retirer les modifications prévues à l’article 87 de la Constitution», lit-on dans la note signée par le garde des Sceaux et adressée au président de l’Assemblée nationale. Ce qui clôt définitivement le débat sur la question.

En effet, la modification de cet article a fait réagir une bonne partie de la classe politique. Pour l’opposition, cette disposition accorderait les pleins pouvoirs au président pour dissoudre l’Assemblée nationale. Et elle n’a pas fait l’objet d’un consensus lors du dialogue national.

Des voix se sont levées pour contester la décision. Le texte retiré, l’opposition peut souffler. Mais elle n’est pas au bout de ses surprises. Macky Sall a bien mûri son plan. En introduisant cet article polémique, il a réussi à détourner les sénégalais de l’essentiel. L’article 87 en soi n’est pas un véritable problème par rapport aux autres qui seront votés.

Pour un opposant comme Ousmane Sonko, le véritable danger c’est l’article L29 du Code électoral. Cet article est un véritable piège pour les candidats qui ont des démêlés avec la justice. C’est grâce à ce filtre que Macky a pu «éliminer» Khalifa Sall et Karim Wade des précédentes élections. Et c’est lui qui risque d’éjecter le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de la course pour 2024. L’Etat veut l’affiner pour faire ombre à son plus grand ennemi. Une élimination dans les règles de l’art car Sonko leur a facilité le travail.

Avec ces deux condamnations, Sonko est devenu une cible facile à abattre. Juridiquement, ces avocats devront faire preuve d’ingéniosité pour valider sa candidature. Le quatrième tiret de l’article L29 ne leur facilitera pas la tâche. «Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales…les individus qui sont en état de contumace». Et comme l’avait rappelé Xibaaru, le maire de Ziguinchor est le seul candidat à être condamné et jugé par contumace.

Ce danger, Pastef semble l’ignorer. Au moment où les patriotes crient victoire, leur leader est à un doigt de se faire éjecter de la bataille pour le fauteuil présidentiel. Ledit projet risque d’être voté lors des plénières car Benno Bokk Yakaar commence à retrouver sa majorité. Et le groupe parlementaire de la majorité sera soutenue par leurs alliés de circonstances.

Macky Sall est un as de la politique. Il a réussi à mettre Wallu Sénégal et Taxawu Sénégal dans le besoin. Ces deux entités politiques feront tout pour que les candidatures de leurs leaders passent pour la présidentielle de 2024. Et cela veut dire, sacrifier Sonko devenu un allié gênant pour tout le monde. Le locataire du palais leur a donné des garanties. Ce qui n’est pas le cas pour le maire de Ziguinchor.

Dans le projet de révision du Code électoral, la grâce présidentielle va prendre une nouvelle fonction : « restauration des droits civiques ». Une création du «tailleur constitutionnel» qui devra permettre à Khalifa Sall et Karim Wade de retrouver leurs droits civiques et candidater pour 2024. Mais rien n’est encore joué tant que ledit projet ne sera pas adopté. Macky couvre toujours ses arrières. Car ce vote ne sera pas sans danger pour les deux «K».

En acceptant de faire le job, ils passeront certainement pour des traîtres aux yeux des patriotes. Depuis le début du dialogue, ils sont accusés de comploter pour l’élimination de Ousmane Sonko. En votant ledit projet de loi, ils remplissent leur contrat avec Macky et perdent certains alliés au sein de l’opposition. Le jeu en vaut la chandelle. Car comme l’avait dit Khalifa, tout ce qui l’intéresse c’est d’être candidat.

Le chemin vers 2024 sera long pour l’opposition. Macky Sall a beau ne pas déclarer sa candidature, il reste le maître du jeu. Tout nous ramène au locataire du Palais. Macky sera au contrôle dans tout le processus. Voilà ce qui arrive quand on a une opposition à la traîne.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru