Exclusivité ! Voici le complot ADD-Diouf Sarr-Mbaye Ndiaye pour liquider Amadou Ba

Ce qui se passe au Sénégal et sous Macky Sall est digne d’un film Hollywoodien. Il y a le héros, le chef des bandits, le peloton d’exécution et le complot. Et aujourd’hui au Sénégal, un chef des bandits et son peloton d’exécution veulent liquider un héros. Et tout se passe dans un même camp, celui du président Macky Sall qui a décidé de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024. Xibaaru vous donne en exclusivité le complot ourdi par un responsable et ses ouailles en vue de bousiller les chances de l’actuel PM de Macky Sall…

Le président Macky Sall a décidé de choisir le candidat de son parti qui va représenter la coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de 2024. Et depuis cette annonce, c’est le branle-bas de combat. Des camps se forment dans la coalition présidentielle. Un camp en particulier est un condensé de « bandits » qui complotent contre le favori. Le PM se retrouve en face du chef des « bandits » qui se veut son principal challenger.

Abdoulaye Daouda Diallo, l’actuel Président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) a constitué une armée pour détruire l’actuel Pm Amadou Ba. Xibaaru vous éventre le complot. Abdoulaye Diouf Sarr, l’ancien ministre de la Santé et actuel Directeur Général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) déclare sa candidature. Mais celle-ci est une candidature de nuisance. En réalité, il bosse pour son chef, Abdoulaye Diouf Sarr.

L’autre allié sûr de Abdoulaye Daouda Diallo, c’est Mbaye Ndiaye de la présidence et ennemi juré de Amadou Ba qu’il a, à plusieurs reprises, tenté de détruire. Mbaye Ndiaye garde toujours de la rancune contre Amadou Ba qui lui a ravi de très loin la vedette aux Parcelles assainies. Mbaye Ndiaye est vomi des populations des Parcelles assainies. Depuis qu’il a été lamentablement laminé aux élections locales aux Parcelles assainies en 2014 par Moussa Sy, Mbaye Ndiaye a depuis lors honte de réclamer les suffrages de cette population de la banlieue de Dakar pour ne pas courber l’échine.

Loin de se ranger derrière Amadou Ba qui lui ravit la vedette aux Parcelles assainies, et pour ce qui est de l’intérêt de la mouvance présidentielle, il fait tout pour pourrir la vie à ce dernier. Mbaye Ndiaye travaille contre les intérêts du Président de la République. Il faisait partie de l’un des principaux bras armés de celui qui était le grand faucon du Palais. Et qui, à cause de ses intrigues, a semé la division qui règne en ce moment au sein de la mouvance présidentielle.

Mbaye Ndiaye est loin d’en avoir tiré la leçon. Il forme un trio avec Abdoulaye Daouda Diallo et Abdoulaye Diouf Sarr incapable de gagner dans sa commune à Yoff pour empêcher la candidature de Amadou Ba. Ensemble ils vont préméditer la « chute » de Amadou Ba. Le complot ourdi par Mbaye Ndiaye est parfaitement élaboré. Mbaye Ndiaye convoque une réunion à laquelle ne participe pas ADD. Mais Diouf Sarr est présent.

Amadou Ba se présente à la réunion mais il est l’objet de raillerie et de lapidation. Diouf Sarr et Mbaye Ndiaye veulent liquider Amadou Ba. Pendant ce temps, Abdoulaye Daouda Diallo en grand responsable déroule l’adhésion des populations du Nord et du Sud. Quant à Amadou Ba impliqué dans une bagarre, ce n’est pas une bonne réputation.

Voilà le complot savamment concocté par le trio et qui perd toutes ses chances de prospérer. Tous leurs complots sont honteusement mis à nu. Peu leur importe, ce sera l’un d’entre eux mais pas Amadou Ba pour être le candidat de Benno Bokk Yaakar à la prochaine élection présidentielle.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn