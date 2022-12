ASAS et And Gueusseum entament leur 8e plan d’action

Évaluant le 7ème plan d’actions de la méga coalition Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales – And Gueusseum ce vendredi 23 décembre 2022 au siège social de la FGTS, le Directoire national félicite les camarades pour la réussite de l’application des mots d’ordre malgré certains comportements et déclarations déplorables relatifs à une mauvaise interprétation des éléments du contexte vaccinal salvateur des maladies tropicales négligées (MTN) auquel l’histoire convie les précurseurs et chantres de l’Action sociale préventive que nous sommes.

Les 72h des 14, 15 et 16 décembre de l’ISTCTS jumelées avec les 48h des 15 et 16 décembre de l’ASAS And Gueusseum dudit Plan d’actions ont fait bouger les lignes dans l’accélération des processus administratifs internes avec de nombreux et nouveaux jalons posés par les tutelles administratives, techniques et financières et la méga coalition salue le démarrage effectif du recensement des agents des collectivités territoriales et exige le respect du délai d’un (01) mois fixé par le Chef de l’Etat pour finaliser ce travail.

Cependant, considérant ces avancées significatives non encore sanctionnées par des actes concrets, And Gueusseum dans sa logique revendicative pour la justice et l’équité dans le traitement salarial des travailleurs poursuit le combat par un 8ème plan d’actions.

Au demeurant, la méga coalition ISTCTS- And Gueusseum constate pour le déplorer les manquements décelés par la Cour des Comptes dans la gérance des fonds dédiés à la pandémie de la Covid pour laquelle And Gueusseum n’avait de cesse d’alerter pour une gestion inclusive et horizontale communautaire contrairement à celle verticale, discriminatoire et clanique délibérément mise en place.

C’est pourquoi la méga coalition exige que la lumière soit faite et les mesures idoines prises pour que pareille situation ne se reproduise car, n’est-il pas scandaleux, avec 1000 milliards mobilisés par le Chef de l’Etat, qu’on ne soit pas arrivé à remettre sur pied notre système sanitaire et social et motiver décemment ce courageux personnel qui a hissé le Sénégal sur le toit de l’Afrique avec une place honorable par les résultats enregistrés dans la maitrise et le contrôle de la Covid malgré tous les impairs enregistrés.

Par ailleurs, la méga coalition fustige les ponctions anarchiques de salaire dans une tentative désespérée de détourner l’attention des camarades, ce qui prouve à suffisance le louvoiement du Gouvernement plus soucieux à regarder ailleurs que de régler cette situation née de sa seule et unique volonté pour soulager les souffrances des populations et appelle à plus de détermination pour le triomphe de la justice et de l’équité dans le traitement salarial des agents.

Pour AND GUEUSSEUM

Mballo Dia THIAM

Pour L’ISTCTS

Sidya NDIAYE