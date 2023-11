Assemblée : Le ministère de l’Artisanat n’a qu’un petit budget de 8 milliards

Avec une participation estimée à 42% du Pib (plus de 6 000 milliards), le département ministériel de l’artisanat et de la transformation du secteur informel qui polarise plus de 78% de la population active, a reçu une faible allocation budgétaire de 8 milliards pour l’exercice 2024. Plusieurs parlementaires ont décrié ce budget très faible alloué à un secteur aussi stratégique.

» Il a été beaucoup question de la faiblesse du budget du département de l’artisanat et de la transformation du secteur informel. On l’accepte. Mais il faut noter qu’il y a toujours eu une hausse chaque année. Il faut rappeler également qu’il y a dix ans, le département de l’artisanat ne disposait que d’une allocation budgétaire d’un milliard. En 2024 on est arrivé à 8 milliards. Que du chemin parcouru », justifie le ministre des finances.

Selon lui, cela ne veut pas dire que le secteur est laissé en rade. « Bien au contraire. C’est un secteur très important pour le président Macky Sall », ajoute-t-il sur Senede

Le budget de 8 945 071 500 francs CFA alloué à ce ministère dirigé par Birame Faye a été adopté malgré ce grief relevé par la quasi-totalité des députés qui ont pris la parole à l’hémicycle, ce lundi 20 novembre. Ces crédits sont répartis en trois programmes: 7 milliards au développement de l’artisanat, 762 millions pour le programme transformation et encadrement de l’économie informelle et enfin 951 millions pour la gestion administrative.