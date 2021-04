Attaque contre les Gendarmeries : La colère de Macky

Le président Macky Sall a sorti le bâton lors de la clôture du Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes. Le Chef de l’Etat a fait un petit saut dans le temps pour revenir sur les derniers évènements qui ont coutés la vie à douze (12) personnes au Sénégal

« Un citoyen ne doit pas oser attaquer des casernes de gendarmerie où sont gardées des armes, incendier gratuitement des maisons appartenant à autrui, tout cela est passé mais cela ne peut plus se reproduire », a déclaré Macky Sall hier à Diamniadio

Poursuivant son discours, le locataire du Palais bande davantage les muscles et fait dans la menace. « Il faut qu’on comprenne que le Sénégal nous appartient à nous tous. Donc on doit faire de bonnes choses. Nous devons rendre grâce à Dieu d’être dans une démocratie. Car seule la démocratie peut accepter cela. Mais chacun doit comprendre qu’il y a des limites qui si on les dépasse mène dans un autre domaine. Et si tu on te suit dans ce que tu fais, cela peut être très dur pour toi. Donc il faut qu’on revienne à la raison et qu’on comprenne que ce pays, personne ne peut le détruire », rajoute le Président Sall.