Le Chef de l’Etat Macky Sall n’a pas encore oublié les douloureux évènements qui ont coutés la vie à plus de douze (12) personnes. Lors du Conseil présidentiel pour l’insertion et l’emploi des jeunes, le Président est revenu sur ses évènements tragiques. En abordant la question, il a envoyé un message à l’opposition dont un voilé à l’endroit du leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko.

« Rendons grâce à Dieu que le pays soit une démocratie. Car seule la démocratie peut accepter cela. Mais chacun doit savoir qu’il y a une limite. Si vous la franchissez, vous entrez dans un autre domaine. Et si vous êtes suivi dans ce sens, les choses risquent d’être difficiles pour vous. Donc revenons à de meilleurs sentiments et savoir que nul ne peut détruire ce pays. Ce n’est pas possible.

Le Sénégal a été bâti depuis des siècles par nos ancêtres, par leurs enseignements, leurs prières, par la démocratie, les générations politiques bien avant les indépendances, qui se sont battues pour l’indépendance du Sénégal et de l’Afrique. Toute cette génération de fonctionnaires, depuis 1960, qui a fait du Sénégal ce qu’il est aujourd’hui, vous croyez que tout cela, on peut l’effacer avec une baguette magique ? Détruire tout cela et aller dans le néant à l’aventure ? Ce n’est pas possible.

Il ne faut pas que les gens pensent que parce qu’à l’étranger on vous soutient ou on vous entraine à aller vers l’anarchie… (Ndlr: Il ne termine pas la phrase) il faut savoir marquer les limites. Et nous, nous sommes au service du pays. Nous sommes ouverts. Le dialogue je l’ai entamé depuis bien avant. D’ailleurs au lendemain de ma victoire non contestée j’ai engagé le dialogue national. Et ce que l’opposition a eu, jamais elle ne l’aurait eu si c’était pas une confrontation. Jamais j’ai dit. Mais par le dialogue on peut arriver à des compromis dans l’intérêt supérieur de la nation », a déclaré le Chef de l’Etat hier à Diamniadio.