Au Sénégal, 21,5% des jeunes filles deviennent mères avant 18 ans

Selon une étude du programme Show de Plan international, 21,5% des jeunes filles sont mamans avant 18 ans. L’enquête a été réalisée dans 7 régions du Sénégal : Dakar, Louga, Kaolack, Sédhiou, Ziguinchor, Tamba et Kédougou. Elle concerne 9 districts sanitaires et 201 postes de santé.

Le journal Enquête, qui a exploité le rapport, souligne que cette moyenne nationale cache d’importantes disparités. Exemples : le taux est de 36% à Sédhiou, 45% à Tamba et 59% à Kédougou.

Pour expliquer ces résultats, Show pointe les mariages précoces, notamment. En effet le rapport révèle que 12% des filles de 15 ans et 33% de celles de 18 ans sont mariées.

Le projet Show, selon la présentation du journal Enquête, vise la réduction de la mortalité maternelle et infantile chez les femmes vulnérables et marginalisées, précisément les adolescentes et leurs enfants.