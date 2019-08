Aujourd’hui 17 août 1981 : rappel à Dieu de Mariama Bâ, la grande plume sénégalaise

Il y plus de 37 ans, en ce jour du 17 août 1981 que disparaissait à Dakar, la très grande romancière dramaturge sénégalaise, enseignante et militante des droits des femmes, Mariama Bâ, auteur du célèbre roman à succès « Une si longue lettre » sorti en 1979.

Née le 17 avril en 1929 à Dakar, Mariama Bâ, très tôt orpheline, a marqué les esprits par son talent et son militantisme pour des causes sociales et politiques en Afrique en général. Grande écrivaine, dans les années 70, Mariama Ba se consacre entièrement à son travail de recherche et d’écriture avec une grande rigueur et honnêteté intellectuelle, ce qui fait d’elle une des plus grandes romancières de l’histoire Africaine. Elle meurt en ce jour du 17 août 1981 peu de temps plus tard d’un cancer et avant la sortie de son deuxième roman.

Un Lycée de jeunes filles (la Maison d’éducation Mariama Bâ) sur l’île de Gorée porte son nom en hommage à cette grande figure de l’histoire du Sénégal