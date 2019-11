Auteur de 2 sextapes…le chanteur congolais Héritier arrêté

Scandale sexuel d’Héritier Watanabe : son arrestation divise l’opinion à Kinshasa !

Auteur de deux sextapes qu’il a lui-même filmées et qui sont devenues virales sur la Toile, le chanteur congolais Héritier Watanabe a été arrêté avec sa partenaire sexuelle le samedi 16 novembre 2019. Mais cette célérité de la justice divise en RDC.

« Outrage aux bonnes mœurs » et « atteinte à la pudeur », voilà des charges qui ont été portées contre le chanteur congolais, Héritier Watanabe, après la divulgation de ses deux sextapes qui ont mis Kinshasa en émoi. Dans les deux vidéos des quelques secondes chacune, l’on aperçoit, dans l’une, ce musicien à la voix haut perchée en train de s’envoyer en l’air et faire répéter à sa partenaire sexuelle de propos d’amour. Et depuis jeudi 14 novembre, ces séquences sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Le samedi 16 novembre dernier, le patron de la police de la ville de Kinshasa, Sylvano Kasongo Kitenge a procédé à l’arrestation de l’artiste, estimant détenir un mandat d’arrêt délivré par le procureur. D’autres sources affirment que sa partenaire sexuelle, Naomie Mbando se serait aussi rendue volontairement à la police, ne lâchant pas son amant comme ce disciple d’Orphée lui demandait de dire dans la sextape.

Interrogé ce lundi 18 novembre dans la matinée par DIGITALCONGO.NET, les proches du chanteur observent une grande retenue autour de cette affaire. Un proche ayant requis l’anonymat dit que l’entourage de l’artiste « assume » ce qui est arrivé et cherche des voies et moyens pour décanter cette situation. Et pour Tshali Rubenga, secrétaire général de la Team Wata, orchestre du chanteur, ce n’est pas le moment de commenter cette affaire qui est déjà en justice. « Je ne peux encore rien vous dire pour l’instant, nous dit-t-il au téléphone. Je ne peux encore rien dire… Au moment opportun, nous allons nous prononcer », s’est-il contenté de répondre à DIGITALCONGO.NET

Mais à Kinshasa, cette arrestation rapide de l’artiste divise l’opinion. Certains la qualifient d’une « justice à double vitesse », tant qu’il y a d’autres criminels qui sont traités avec largesse. « Sans porter un jugement de valeur sur les faits dits de mœurs reprochés à l’artiste musicien Héritier Watanabe, je constate néanmoins, non sans regret, la diligence de la justice pour le mettre aux arrêts pendant que la même justice peine à agir sur certaines affaires courantes dont celles de meurtre. Et reste tendre envers le Ministre provincial de l’Intérieur de Kinshasa qui a fait exécuter un citoyen par son garde du corps », a déclaré le député André-Claudel Lubaya sur sa page Facebook officielle.

Pour cet élu du territoire de Kazumba, dans le Kasaï, « pareille attitude porte atteinte aux principes élémentaires de l’État de droit et partant, rend ambiguë notre ligne officielle en matière de distribution de la justice. »

Alors que certains médias à Kinshasa annonçaient le transfèrement de l’artiste vers la prison de Makala pour ce lundi 18 novembre 2019, l’invitation de la justice note plutôt un « motif de renseignement » envoyé à cet ancien chanteur de l’orchestre Wenge Musica Maison Mère du chanteur populaire, Werrason.

Cette invitation voulait que l’artiste éclaire la lanterne de la Coordination de la police administrative, Direction des renseignements Généraux. Sauf changement de programme, Héritier Watanabe sera donc entendu, ce lundi, au bureau de l’officier de police Judiciaire, Monsieur Nzita Mananga, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.