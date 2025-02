« Non à l’harmonisation de notre code de famille avec le protocole de la mécréance de Maputo », « Non à l’avortement médicalisé », « Autorité au père de famille », « Oui pour la puissance paternelle », tels sont, entre autres, les messages que l’on pouvait lire sur les pancartes brandies par les femmes de la plate-forme nationale « Ndeyou Askan Wi », lors d’un face à face avec la presse. Il s’agissait en effet, d’un message adressé au président de l’Assemblée nationale en réponse à la députée Mareme Mbacké qui, selon elles, soutient le protocole de Maputo qui foule au pied l’autorité du père de famille, synonyme d’une distorsion sans précédent de l’orthodoxie de la nomenclature familiale sénégalaise.

« L’islam est attaqué, la oumma féminine est bouleversée, les « seyaanes » que nous sommes incorruptibles, les Ndeyou askan wi que nous sommes interpelons solennellement devant Dieu, devant le peuple sénégalais, le père, l’époux, le musulman que vous êtes. Il s’agit de la croisade orchestrée contre notre famille, contre l’autorité du père comme chef de la famille sur laquelle une minorité voudrait que l’on légifère contre la volonté de Dieu et de la majorité presque absolue des femmes musulmanes. Il aurait été plus admissible pour notre fierté de croyante d’avoir en face de nous ou bien contre nous l’adversaire d’une sensibilité contraire en termes de foi, hélas, devant nous, contre l’islam, nous avons des musulmans, des compatriotes.

Les fossoyeurs de la foi, les ennemis de l’islam doivent se frotter bien les mains », ont-elles dit dans une déclaration lue par Mariam Khady Mbacké, enseignante/chercheure, au nom de la plate-forme « Ndeyou Askan Wi », avant d’ajouter: « depuis ce que les féministes ont appelé journée internationale de la violence basée sur le genre, une offensive sans précédent a été ciblée sur la femme et sur la famille et sur la fille particulièrement. Tous les leviers genre et directions de l’Etat sont en ébullition depuis car jusque-là, le nombre de femmes dans le gouvernement ainsi que l’appellation sans le terme genre du ministère de la femme leur était resté à travers la gorge. Avec tous les régimes qui se sont succédé à la tête de notre pays, l’échec à faire appliquer le Protocole de Maputo a été cuisant pour la gente féministe car toutes les revendications y compris l’autorité parentale partagée ne sont autre que les dispositions de leur livre saint, le Protocole de Maputo. Dieu soit loué, le Sénégal ne regorge pas de femmes divorcées entre deux avions qui voudraient traîner leur progéniture par les quatre coins du monde qu’il faille derechef leur réserver des lois particulières ».

Ces femmes sénégalaises issues de toutes les confréries religieuses, déterminées à aller jusqu’au bout, n’ont pas manqué de pointer du doigt l’occident qui, selon elles, en est l’instigateur. « La famille sénégalaise et même africaine, depuis la période coloniale, avec le fameux décret Mandel de Jacquinot a fait les frais de toutes les perfides, de toutes les méchancetés de la part de l’occident. La France, infertile du fait de la guerre des sexes et du mariage pour tous nous envie notre fécondité, notre féminité. Leur dessein inavoué est de détruire la famille. L’occident des familles hybrides, parents par éprouvette, nous envie nos liens de sang, c’est là tout le secret de cet acharnement sur notre schéma familial, sur notre politique de natalité depuis toujours. Cette cabale contre l’autorité du père s’inscrit dans la même veine, c’est la suite du sit-in « Taatu neen » avec leur fameux slogan « Diongal patriarcat » (vous nous excuserez de la vulgarité mais c’est en effet leurs termes) », a dit Mme Mbacké.

Poursuivant, « Ndeyou Askan Wi » qui se dit prête à défendre les valeurs qui fondent notre unité nationale et au sacrifice suprême, dira face aux journalistes qu’un bateau ne saurait avoir deux capitaines. « Si la famille africaine élargie, particulièrement celle sénégalaise est plus que jamais jeune, dynamique et pleine de vitalité, elle le tient de cette résilience humaniste, endogène, adossée à un système de valeur sans pareil au monde qui a su cultiver la solidarité et le respect de l’autorité et du droit d’aînesse à un décret qui est intrinsèque. C’est à la lumière de tout ce qui précède qu’il faut lire cet assaut coordonné entre agitatrices féministes, stipendiées à la solde des lobbies maçons et homosexuels et leurs partenaires techniques et financiers ou soit disant au développement à qui ils ont vendu leur âme et leur dignité. Ils ne s’arrêteront que lorsque ce qui fait référence à la religion disparaîtra du code de la Famille sénégalais. Cette autorité de l’homme n’est pas la bataille des Sénégalaises soucieuses de se conformer aux préceptes du Coran et d’assurer la stabilité de leur famille. Une sagesse ancestrale nous a appris que l’époux n’est pas l’égal de la femme et qu’il faut respecter son autorité.

Ce précepte antique traduit l’esprit de notre philosophie matrimoniale et en constitue la vertu première ainsi donc un bateau ne saurait avoir deux capitaines. Remettre en cause l’autorité du père de famille serait une distorsion sans précédent dans l’orthodoxie de notre nomenclature familiale. Les conséquences d’une telle disposition pourraient impacter de manière irréversible notre acception matrimoniale, notre sens de la famille. Elles peuvent gagner à leur cause une poignée d’hommes soit disant modernes, infirmes de leur foi, qui se croient plus justes et plus clairvoyants que le Seigneur. Elles ont certes leurs médias, deux ou trois journalistes à leur solde, arrosés aux fonds onusiens qui, contrairement à leur déontologie, se gardent bien de tendre leur micro aux femmes musulmanes mais nous, nous avons Dieu et le peuple sénégalais bien ancré dans sa culture et sa croyance. On en a fait l’expérience avec les dernières élections. Pour tout ce qui a trait à notre foi pour défendre les valeurs qui fondent notre unité nationale, nous sommes prêts au sacrifice suprême »

Convaincues que le président de l’Assemblée nationale respectera le caractère sacré de la majorité en démocratie et les dispositions constitutionnelles consacrant la liberté de culte, ces femmes musulmanes espèrent que leur cri de cœur sera entendu par qui de droit. « Dans l’espoir de ce cri de cœur des femmes musulmanes ne se fourvoie pas dans des mains d’ennemis qui puissent l’acheminer dans les tiroirs de l’oubli comme toutes nos correspondances l’ont été d’ailleurs à la Présidence, à la Primature et au ministère de la Famille, veillez agréer Monsieur le président de l’Assemblée nationale l’expression de notre profond respect », a conclu la plate-forme nationale des femmes dirigée par Seyda Ndeye Fatou Fall qui regroupe en son sein des dizaines d’associations féminines musulmanes.

Aly Saleh