Aymérou Gningue : « A l’Assemblée les députés travaillent sérieusement »

Aymérou Gningue, invité de l’émission le Jury Du Dimanche, s’est exprimé sur le comportement de certains parlementaires dans l’hémicycle. Le Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, pense que malgré les invectives, les empoignades et autres, il y’a tout un travail qui est fait par les députés.

« Quand vous regardez le fonctionnement d’une institution comme l’Assemblée nationale, vous avez un prisme. Le prisme, c’est véritablement ce que les médias montrent parfois, c’est-à-dire des invectives, parfois même de chaudes empoignades. Derrière ça, il y’a tout un travail qui est fait par l’Assemblée nationale dans l’examen des projets de loi, dans le contrôle de l’activité gouvernementale. Je ne connais pas d’Assemblée au monde où de temps en temps les nerfs ne s’échauffent ou les gens s’envoient les quolibets. Je ne peux pas dire que c’est récurrent parce que j’ai vu pire ailleurs. A l’Assemblée nationale, les députés travaillent et quand ils travaillent, ils le font sérieusement et ils rendent bien leur copie », a dit Aymérou Gningue sur Emedia.

Mais, estime le député, « je crois également que nous devons faire des efforts. Quand vous êtes un représentant qualifié du peuple sénégalais, vous devez avoir un comportement exemplaire. Vous savez que les députés ne sortent pas ex-nihilo. Ce sont des sénégalais et ils ont les qualités des sénégalais et leurs défauts. Quand vous êtes choisi pour représenter le Sénégal, il faut faire un travail d’introspection et chercher à être un exemple dans votre comportement de tous les jours, dans votre attitude, dans ce que vous devez faire et dans ce que vous ne devez pas faire. Je pense que c’est un problème qui interpelle la conscience individuelle et collective des gens. Je demande toujours aux députés d’être des exemples », rajoute-t-il.