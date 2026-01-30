Babacar Ndiogou : « RN4 à Kaolack, un aménagement sans ingénierie »

Les récents travaux d’aménagement réalisés sur la route nationale n°4 (RN4), dans sa traversée de la commune de Kaolack, continuent de susciter de vives réactions. Dans une contribution critique, Babacar Ndiogou, membre du mouvement Jappo Yessal, fustige ce qu’il qualifie d’« aménagement sans ingénierie », estimant que certaines décisions prises par la municipalité mettent en péril la sécurité des usagers.

S’appuyant sur le proverbe selon lequel « l’enfer est pavé de bonnes intentions », l’auteur reconnaît d’emblée la pertinence de la volonté de la mairie d’améliorer la voirie urbaine. La construction de trottoirs le long de la RN4 est, selon lui, une nécessité indéniable pour protéger les piétons et mieux délimiter la chaussée. Toutefois, il estime que la conception globale du projet souffre de graves insuffisances techniques.

Babacar Ndiogou dénonce notamment l’installation de potelets reliés par des chaînes tout le long de la chaussée, une option qu’il juge inadaptée à une route ne disposant pas de bande d’arrêt d’urgence. « En cas de panne ou de situation d’urgence, la sécurisation de la circulation devient quasi impossible », souligne-t-il, avertissant des risques accrus d’accidents et de blocage du trafic. Selon lui, ce type de dispositif devrait être réservé exclusivement aux rond-points, carrefours et intersections, où il permet de canaliser les mouvements et de réduire les collisions.

Autre manquement relevé : l’absence de marquage au sol, pourtant indispensable pour délimiter clairement les deux voies de circulation. L’auteur recommande l’installation de ralentisseurs modernes, de panneaux de signalisation réglementaires et le rétablissement du trait blanc central, afin d’améliorer la visibilité et la sécurité des automobilistes et des deux-roues.

Sur le plan des infrastructures, Babacar Ndiogou plaide également pour la construction d’un rond-point à l’intersection de la RN4 et de la route reliant Seneau à Médina, un point stratégique du réseau routier local. Même si la RN4 relève de la compétence de l’État central, il estime que l’exécutif municipal ne peut rester inactif face à « l’état déplorable » de cette route nationale sur le tronçon urbain.

La gestion des canaux à ciel ouvert fait aussi l’objet de critiques sévères. L’auteur juge incohérent de renoncer à leur fermeture à certains endroits pour ensuite installer des barrières métalliques. Il préconise plutôt la mise en place de dalles en béton amovibles, munies de crochets intégrés, permettant un curage et une maintenance réguliers. Selon lui, tout canal ouvert devient inévitablement un point de déversement d’ordures et un foyer de prolifération des moustiques, avec des conséquences directes sur la salubrité publique.

À travers cette prise de position, Babacar Ndiogou appelle à une révision sérieuse et technique des aménagements de la RN4 à Kaolack. Il invite les autorités locales à privilégier l’ingénierie, la sécurité routière et l’intérêt général, afin que les initiatives d’embellissement urbain ne se transforment pas en sources de danger pour les populations.