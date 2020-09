BAC 2020 : Ourossogui enregistre 100% d’admis en S1

Soixante-dix-sept candidats au baccalauréat ont été déclarés admis au centre du lycée de Ourossogui, où l’ensemble des bacheliers de S1 ont tous été reçus, a appris l’APS des présidents des deux jurys dudit centre.

Pour la série S1 qui signe la meilleure performance du premier tour, tous les trois élèves qui étaient à la recherche de leur premier diplôme universitaire, ont été déclarés admis. Deux d’entre eux ont obtenu la mention « assez bien », selon le président du jury 1063 qui accueille les candidats de cette série.

En série S2, sur 62 candidats, 16 ont réussi à leur examen, tandis que 20 autres devront attendre l’issue du deuxième tour pour connaître leur sort.

Parmi les quarante-deux candidats de la série L’, quatre ont réussi d’office, tandis que 19 candidats sont déclarés admissibles au second tour.

Pour la série L2, sur les 130 candidats en lice, 27 ont franchi l’obstacle du premier tour. Quarante autres candidats devront tenter à nouveau leur chance, à l’occasion des épreuves du second tour.

Au jury 1064, sur 98 candidats en L’, 12 ont été admis d’office et 37 sont autorisés à subir les épreuves du second tour.

En L2, sur 180 candidats, 15 ont été reçus d’office, alors que 69 autres vont au second tour.

Cheikh Babou, le président du jury 1063, juge les résultats satisfaisants dans l’ensemble, avec un taux de réussite de 100% en S1, en dépit d’une année scolaire difficile, à cause du coronavirus et de l’hivernage.

Mais pour le président du jury 1064, Sidy Ly, les résultats sont insuffisants, car le taux de réussite est en dessous de 50%. Il a appelé les candidats devant subir les épreuves du second tour, à venir prendre leur relevé pour faire un bon choix, parce qu’en définitive, « c’est ce qui compte ».

Aps