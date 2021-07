Bac 2021 : Khadidiatou amène son bébé dans le centre d’examen

Parmi les 406 candidats de séries L’ et L2 que compte le jury 1732 du Lycée Thierno Seydou Nourou Tall, à Dakar, figure une candidate pas comme les autres. Il s’agit de Khadidiatou Ndiaye, venue passer l’épreuve de Philosophie avec son bébé.

Un enfant de moins de deux ans. A 8 heures, elle le confie à l’une des secrétaires du président du Jury pour entamer l’épreuve de la philosophie. Elle ressort trois heures plus tard pour aller récupérer son bébé. Elle a l’air épuisé. Le visage triste, rapporte Le Soleil.

A la question de savoir pourquoi elle a amené son enfant avec elle. Elle garde un petit silence et fond en larmes. La surveillante la rassure. Elle reprend son calme et confie : « je n’ai personne à qui le confier. Je vis avec ma grande sœur. Elle gère déjà un enfant malade donc, je ne pouvais pas lui laisser le mien. Ça me gêne de l’amener ici mais, je n’avais pas d’autres choix. Je ne voulais pas rater mon examen. Son père est ici mais, il travaille et ne peut pas le garder ».

« C’est un bébé adorable. Je l’ai donné à manger avant de le porter sur mon dos pour continuer à faire mon travail », a témoigné la nounou providentielle.