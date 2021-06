Ballou : Sonko accusé de pêcher au sein de l’APR

Le PASTEF en embuscade dans la Commune de BALLOU à travers un transfuge de l’APR !

Ousmane Sonko a porté son choix sur Kalidou Bolly, membre de l’APR (je ne suis pas au courant de sa démission de notre parti), agent au Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) pour la conquête de la Commune de Ballou. Le plus intrigant dans le double jeu du transfuge candidat du PASTEF, c’est que le jeudi 24 juin 2021, nous nous sommes rencontrés de 18h à 23h, Kalidou Bolly, Ismaila Sy (du village de Kounganhy) et moi dans un resto de la place en face du stade Léopold Sédar Senghor pour décliner notre stratégie vers les élections locales de janvier 2022 dans la Commune de Ballou. La stratégie visait à trouver un compromis pour que l’un d’entre nous soit le candidat de l’APR à ces élections locales, nous avons conversé pendant au moins 6 tours d’horloge alors que Ousmane Sonko avait déjà jeté son dévolu sur Kalidou Bolly pour ces élections. Ainsi, le transfuge a déjà rencontré Ousmane Sonko pour lui garantir une victoire éclatante, car selon lui le Président Macky SALL a abandonné la Commune de Ballou qui ne compte aucune nomination, avec des problèmes d’enclavement de l’axe RN1-Kouganhy-Golmy-Yaféra-Aroundou-Ballou, l’axe Sébou-Dédji-Amadji et l’axe Débécoulé-Djimbé mais aussi le problème d’électrification des villages de Djimbé, Débécoulé, Amadji et Dédji. Donc selon lui les populations, surtout les jeunes sont prêts à sanctionner lourdement le régime dans la Commune. Le PASTEF, à travers son transfuge ne propose pas un programme bien articulé aux populations mais compte sur les manquements du régime et surtout sur la gestion calamiteuse, sombre et solitaire du maire de Ballou, Cheikhna Camara du Parti Socialiste pour conquérir la Commune de Ballou. L’exploitation de la colère et de la frustration ambiante sera leur première arme de combat durant ces élections locales. Malgré toute cette stratégie sous-marine dévoyée, le PASTEF et son transfuge seront battus à plate couture au soir du 23 janvier 2022 car l’enjeu de cette élection est avant tout local. Ils n’ont aucun ancrage dans la Commune de Ballou, d’ou leur subterfuge d’utiliser un candidat transfuge qui n’a pas démissionné officiellement de l’APR afin de tromper la vigilance des populations. Mais c’est peine perdue !

Mamadou NIANG,

Coordinateur adjoint de l’APR Ballou

Candidat aux élections locales de 2022