Bamba Babou : « Sonko est une volonté divine »

L’opposition et nous : La Main de Dieu. Par Bamba Babou

Dans ce qu’on peut considérer comme une opposition au Sénégal, il y a des opposants, il y a des adversaires politiques dont leur approche ressemble beaucoup plus à de l’adversité, de l’animosité non pas envers le Président de la république, mais envers le premier ministre, par ailleurs Président du parti. Ce qui semble être une grande première au Sénégal, où toutes les « armes » conventionnelles et non conventionnelles sont braquées envers Ousmane Sonko.

A ces adversaires qui prennent le premier ministre comme un ennemi, je leur dis ceci : « Tant que vous n’aurez pas une FOI supérieure à lui, vous ne pourriez jamais venir à bout de lui, Tant vous n’aurez pas accepté que, ceci relève d’une volonté divine et que par conséquent vous n’auriez pas changé de fusil d’épaule, vous ne pourriez jamais lui porter préjudice encore moins l’éliminer ».

Et quand je parle d’adversaires politiques, ce ne sont pas ces marionnettes qui amusent la galerie dans ce qui reste de cette opposition, mais de leurs maîtres nichés ailleurs en dissimulant le mensonge sous le voile de la vérité.

PASTEF GRAND YOFF