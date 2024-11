Ansoumana DIONE : « le Ministre Ibrahima SY est une catastrophe sanitaire »

Jamais, le peuple sénégalais n’a été aussi menacé en ce qui concerne leur santé. Oui, notre pays vit actuellement une véritable catastrophe sanitaire, avec un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale qui ignore totalement et façon très manifeste son rôle dans le système. Il pense que tout lui appartient dans ce secteur et il agit comme un petit roi sur les principaux acteurs. Il n’a absolument rien compris. Aujourd’hui, il s’engage dans une bataille perdue d’avance, en cherchant à confisquer le Centre de notre Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), situé à Kaolack, bien connu de tous.

Depuis son arrivée à la tête du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le Docteur Ibrahima SY n’a posé aucune action allant dans le sens de répondre aux nombreuses préoccupations des populations. A l’unanimité, le peuple sénégalais a compris qu’il est déjà le pire des ministres dans ce domaine que notre pays ait jamais connu. S’il est maintenu à la tête de ce Département très sensible, les citoyens risquent de subir les graves conséquences de sa non maîtrise des dossiers prioritaires. En fait, le Ministre Ibrahima SY est comme un étranger chez lui. Il a préféré travailler avec les mêmes qui ont mis à terre le système.

C’est pourquoi, nous exigeons son limogeage immédiat et sans aucune condition de la tête du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Dans ce secteur, il n’existe pas un seul acteur qui peut magnifier ses démarches, vu tous ses errements manifestes dont ses acharnements à l’endroit du Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), très connu pour son engagement pour cette frange très vulnérable.

Il faut être une personnalité trop ridicule pour envoyer des gendarmes à ce patriote qui mérite aujourd’hui tous les honneurs de la République, vu ses grandes réalisations.

Le 02 novembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)