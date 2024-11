Marième Ba : « donner du sens à l’entrepreneuriat et la jeunesse »

Entrepreneuriat et la jeunesse, des équations pour les dirigeants mondiaux

Selon Marieme Ba l’Entrepreneuriat et la Jeunesse sont les plus grandes équations du 21ème siècle que doivent résoudre les dirigeants du monde. Les réponses à apporter se trouvent à plusieurs niveaux axés sur le changement de paradigme. L’Entrepreneuriat est considéré comme l’alternative au chômage qui ne cesse de grimper et au sous-emploi qui impactent négativement le vécu des citoyens. Cela ne se concrétisera qu’avec le développement de la cuture entrepreneuriale de par l’éducation, la formation et le mentorat.

Quant à la Jeunesse, elle représente l’avenir et le présent de tout pays qui aspire au développement et au renouveau. Dès lors elle incarne la relève qui nécessite préparation et accompagnement pour la prise en compte de leurs besoins et aspirations. Cependant il faut noter que Jeunesse et Entrepreneuriat sont appelés à une harmonisation des politiques. Régler la question de la jeunesse équivaudrait à modeler le système économique à travers l’esprit d’entreprise.

Faire en sorte que le jeune acquiert le « mindset », les ressources et compétences adéquates par les contenus d’apprentissage tout au long du parcours académique. Donner du sens à ces deux concepts demande de miser sur des transformations profondes assujetties aux besoins et réalités du contexte en fonction des défis du monde d’aujourd’hui.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn