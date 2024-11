Pr Kitane à Sonko : « tu nous avais dit…Alors pourquoi te croire sur les 1000 milliards ? »

Après la déclaration du leader du Pastef, Ousmabe Sonko, sur une somme de 1000 milliards découverts sur un compte bancaire d’un dignitaire de l’ancien régime, le Pr Kitane a fait parvenir sa riposte à xibaaru…

Je préfère être paresseux plutôt que d’être mythomane…

👉Tu nous avais garanti que tu ne connaissais pas Sweet beauté ni Adji Sarr.

Tu nous avais promis qu’il n’y aurait pas de transhumance quand tu seras au pouvoir

👉Tu nous avais dit que tu connais la banque et les comptes où sont déposés les fameux 94, pendant qu’on attend que tu nous montres la culeur de l’argent, tu nous ponds une autre affabulation.

👉 C’est toi qui nous avais promis que l’appel à candidature serait la règle, depuis que tu es aux affaires, même des dealers de passeport sont nommés.

👉Tu nous avais convaincus que les prix de l’essence et du ciment sont exorbitants au Sénégal, on est toujours dans l’attente d’une baisse.

👉Tu nous avais promis que le clientélisme et la gabegie seraient les premières victimes de ton régime, ils continuent de plus belle.

👉Tu nous avais dit qu’on t’a empoisonné et que la substance est envoyée en France, on attend toujours les résultats.

👉Tu nous avais dit que Tahibou Ndiaye a une richesse licite et qu’il pouvait même avoir plus de biens matériels. Ça ne t’a pas empêché de t’en prendre à la richesse de ton ami et Parrain Amadou Ba pour motif qu’il se serait trop enrichi.

👉Tu nous avais dit que le Sénégal n’avait que 10% dans l’exploitation du pétrole.

👉 C’est également toi (le même Ousmane Sonko) qui nous avait dit que tu ne ferais jamais de conférence ou de déclaration de presse dans une salle où il y a les media français, on connaît la suite.

Pourquoi devrions-nous alors te croire quand tu prétends avoir découvert un compte bancaire nanti d’un peu plus d’un milliard et demi ?

Non, personne n’est paresseux parmi les détracteurs du régime Sonko (la plus grande imposture de l’histoire mondiale après celle d’Hitler), il s’agit de doutes légitimes. La grande paresse n’est pas le doute, c’est plutôt la crédulité et le fanatisme. C’est le fanatisme qui fait prendre aux foules le diable pour un Saint. C’est le fanatisme qui décrète quelque chose comme vrai avant même de l’avoir fait passer au crible de la raison.

C’est le fanatisme et le charlatanisme qui sont le poison que les natures faibles inoculent aux hommes saints. C’est le charlatanisme qui amène quelqu’un à prétendre qu’un menteur certifié est véridique. C’est le charlatanisme et le fanatisme qui sont la peste qui détruit les âmes et insufflent aux corps, maladies la passion comme lumière de leurs actions. C’est bien le fanatisme qui sacrifie la lucidité sur l’autel de la complaisance.

Croyez donc à votre entreprise de mensonges et laissez douter jusqu’à ce que la vérité éclate de la splendeur de sa propre évidence.

Alassane K KITANE