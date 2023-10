Barthélémy Dias inaugure la nouvelle PCU de Dakar (photos)

La ville de la capitale sénégalaise étrenne sa Place des Cultures Urbaines (PCU) de Dakar. Construite et inaugurée par le Maire Barthélémy Dias, cette nouvelle infrastructure sportive et culturelle comprend un Skatepark de plus de 1000 mètres carrés, un espace de concert, un lieu pour les arts du déplacement, un restaurant, un parking de 750 mètres carrés, un espace de co-working, de détente pour les jeunes, et deux tribunes pour le public.

La PCU contribue à faire de Dakar un centre local, transafricain et international pour les activités culturelles et sportives. Elle est située à Grand-Yoff, quartier des HLM Patte d’Oie, et favorise les pratiques urbaines contemporaines qui façonnent la ville.

La PCU devient également un tremplin pour les jeunes dakarois passionnés de sports urbains et d’arts, comme le skateboarding et le breakdance, qui sont devenus des disciplines olympiques en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Pour rappel, l’équipe nationale de rollers du Sénégal est championne du monde édition 2022 qui s’est tenue à Buenos Aires en Argentine.

Voici les images :

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn