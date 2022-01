Bénin : Patrice Talon met en place un dispositif pour dénoncer la corruption

Patrice Talon met en place une Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption (CPD). L’annonce de ce nouveau dispositif anti-corruption a été faite après le conseil des ministres de mercredi. Il existe pourtant des institutions pour mener cette lutte, le président béninois explique avoir créé la CPD pour associer les citoyens.

Pour le président Talon, il s’agit d’un guichet qui va recueillir les plaintes et les dénonciations sur des faits de corruption. Le gouvernement explique cette création par le fait que les pratiques préjudiciables aux ressources de l’État persistent. En clair, on continue de détourner l’argent public.

Le 27 décembre, onze fonctionnaires d’une agence de construction d’infrastructures de l’éducation ont été interpellés puis placés en détention provisoire par la Criet. Des entrepreneurs les ont accusés de rançonnement. Une source bien informée indique que cette affaire fait partie des raisons qui ont poussé à la création de cette cellule.

Sa composition et sa taille ne sont pas encore connues, mais on pourrait y retrouver des financiers, des magistrats et des fins connaisseuses des rouages de l’administration. Les plaintes devraient arriver via une plateforme qui ne sera pas qu’en français, mais aussi dans d’autres langues. La cellule a pour mission d’analyser les dénonciations et surtout les preuves fournies. Le gouvernement insiste sur ce point.

Les dénonciations calomnieuses punies

Si un cas est avéré après investigation, la cellule devra proposer les modalités de poursuites. Les adversaires du président Patrice Talon disent redouter la délation, un de ses proches souffle que, les dénonciations calomnieuses seront