Benno répond aux avocats de Ousmane Sonko

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar a décrié et condamné l’attitude qu’elle juge antipatriotique et antirépublicaine des conseils d’Ousmane Sonko lors de leur sortie hier face à la presse. La coalition présidentielle s’est aussi indignée de voir les conseils du leader de Pastef, offrir, « une tribune à l’avocat français, qui insulte le Sénégal et ses institutions ».

Selon elle, les sénégalais sont témoins de la posture constante d’Ousmane Sonko, encouragé par des « leaders irresponsables et sournois de la coalition YAW, qui n’a jamais cessé de tenir des discours violents, subversifs et insurrectionnels, occasionnant les pires émeutes connues par notre pays, avec leurs lots de morts, de destructions de biens publics comme privés ».

Par ailleurs, dans leur communiqué, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar appelle tous les citoyens, attachés à la cohésion nationale et à nos valeurs démocratiques, à soutenir les efforts de nos Forces de Défense et de Sécurité et la justice pour garantir un Sénégal de paix, de sécurité et de développement harmonieux.

En outre, la Coalition Benno Bokk Yaakaar se félicite de la posture citoyenne et responsable de la jeunesse sénégalaise qui s’est détournée des mots d’ordre séditieux des leaders en marge de la République et de l’État de droit.

Sur un autre registre, la Coalition Benno Bokk Yaakaar salue le leadership réaffirmé sur la scène internationale du Président Macky Sall, qui a encore défendu avec brio les intérêts et les enjeux de développements de l’Afrique lors du sommet Russie Afrique de Saint Pétersbourg.

Enfin, la coalition Benno Bokk Yaakaar, condamne sans réserve le coup de force des putschistes nigérien qui viennent de mettre un coup d’arrêt à la marche démocratique de leur pays et adhère aux sanctions décidées par la conférence des chefs d’état de la CEDEAO, réunie, ce jour, en session extraordinaire à ABUJA.