Bignona : Assome Diatta développe les services marchands pour la mécanisation de l’agriculture

Permettre aux agriculteurs de vivre décemment leur vie est l’objectif visé par Madame Assome Aminata Diatta, Ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises. Pour cela, son ministère mise sur la mécanisation de l’agriculture afin d’aider les acteurs à faire de grands rendements. Vu que les paysans n’ont pas souvent les moyens d’acquérir eux-mêmes le matériel agricole, le ministère du commerce a mis en place des services marchands de mécanisation de l’agriculture. Ces services sont rapprochés des bénéficiaires et centralisés dans des lieux dénommés « points jégé ». Après une phase test réussie dans la zone du Blouf (Bignona), où trois « point jégé » ont été installés, l’ambition est de reproduire le modèle dans d’autres localités du département de Bignona et dans les autres départements de la région de Ziguinchor et plus tard de la Casamance naturelle pour atteindre tout le pays. En fait, le « point jégé » permet aux agriculteurs d’avoir accès au matériel agricole de leur choix à moindre coût. Ainsi, des récoltes records ont été enregistrées en 2020 et les producteurs qui ont tiré profit de cette initiative ne veulent pas que ça s’arrête, ils voudraient que cela soit renforcé et élargi. Cet appel a été entendu par Madame le Ministre du commerce qui a décidé de faire plus et mieux en mobilisant les services d’encadrement des agriculteurs pour mieux orienter ces derniers dans leur choix et leur pratique agricole.

Assome Aminata Diatta estime que l’agriculture est la voie du salut pour une autonomisation des acteurs agricoles mais aussi pour le développement des richesses locales. C’est pourquoi elle encourage les populations à retourner vers l’agriculture pour assurer leur autosuffisance alimentaire mais aussi pour s’enrichir. Elle a fait cette invite lundi à l’occasion d’une mobilisation sociale autour des « points jégé » dans le village de Dianki (arrondissement de Tendouck). Cette activité a pour principal objectif de vulgariser cette initiative mais aussi de préparer la campagne agricole 2021.

Le ministre du commerce du commerce et des PME n’a pas manqué de magnifier les efforts de l’Etat notamment dans sa politique de modernisation de l’agriculture avec l’octroi de matériel agricole, une vision du chef de l’Etat Macky relevée avec fierté par Assome Aminata Diatta. Elle relevé la part belle réservée à la région de Ziguinchor car pour elle, le Président de la République croit et compte beaucoup à la Casamance agricole.

Pour sa part, Assome Aminata Diatta compte poursuivre ses efforts dans ce domaine pour amener la Casamance à reprendre sa place de grenier du Sénégal. Pour cela, une connexion a été faite entre les agriculteurs et une structure de microfinance de la place pour aider les paysans à accéder facilement au financement sans intérêt

