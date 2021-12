Bignona : Ben Sambou rend la gratuité de l’accouchement totale à Thionck Essyl

La gratuité de l’accouchement et de la césarienne a été généralisée au Sénégal, cependant, le quitus reste payant et cela n’est pas à la portée de toutes les femmes notamment celle qui vit en milieu rural.

Mais celle de Thionck Essyl et environs ne payeront pas ce quitus au moins pour un an, Abdou Ben Sambou a décidé de payer pour elles.

Cette bonne nouvelle a été annoncée en marge de la cérémonie de distribution de prix organisée par le candidat de Benno Bokk Yakaar à la mairie de Thionck, là également l’inspecteur des impôts et domaines Ben Sambou a plaider en faveur des jeunes filles souvent victime d’abus sexuels et se retrouvent avec une grossesse.

Il dénonce ces abus et invite la communauté à se mobiliser davantage pour arrêter ce mal d’une double conséquence, d’abord psychologique et sociale et notamment un coup de frein pour la scolarité des jeunes filles. Mais pour lui, il faut sensibiliser les communautés à fin qu’on puisse dénoncer ces actes car le plus souvent, ces cas sont notés dans l’environnement proche de la jeune fille

Au moment où le monde se mobilise contre les violences faites aux femmes, à Thionck Essyl l’on développe une solidarité agissante à l’égard de cette couche vulnérable.