Bignona : Elèves et enseignants outillés par SENUM sur les cours à distance

Utiliser le numérique à l’école pour développer l’enseignement à distance, le processus est en train d’être amorcé avec succès au Sénégal notamment dans les régions comme Ziguinchor. Pour aider les acteurs à aborder le virage la synergie pour l’éducation au numérique et aux médias (SENUM) s’est déployée dans la région de Ziguinchor pour renforcer la capacité des élèves et des enseignants sur l’utilisation des outils collaboratifs qui leur permettent de faire des cours en ligne.

A Bignona, les acteurs ont salué à sa juste valeur cette initiative de SENUM car ici, les gens ont accusé un retard dans ce domaine pour plusieurs dont le manque de formation ou encore l’accès difficile aux outils informatiques et à la connexion internet dans certaines zones. L’expérience difficile vécue l’année dernière à cause du Covid prouve à suffisance qu’il était temps de passer à un autre palier et c’est là toute la pertinence qu’ils trouvent dans cette initiative de SENUM. Ils invitent donc l’Etat à accompagner cette dynamique afin que chaque élève et chaque enseignant puisse être outillé dans ce domaine afin que les éducateurs puissent être en contact permanent avec leurs apprenants quel que soit le contexte.

L.Badiane pour xibaaru.sn