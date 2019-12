Bignona : festival alimentaire à Kabiline…

Le CNCR et l’entente de Diouloulou réussissent le coût

Avec l’accompagnement de cadre national de concertation et de coopération de ruraux (CNCR), l’entente de Dioukouou a organisé, Samedi à Kabiline 2, le festival alimentaire. Cette innovation soutenue par plusieurs ONG, associations et services de l’Etat vise, d’une part, à faire la promotion d’une agriculture innovante capable de nourrir les familles et d’encourager les populations à adopter un changement de comportement alimentaire par la consommation des produits locaux et d’autre part à attirer l’attention des populations sur l’impact de l’activité de pêche sur l’environnement. L’événement a été rythmé par une projection de fils, des panels ou encore des sketches et des débats, tous articulés aux différents thèmes développés.

Abdou Aziz Badji du CNCR a indiqué son espoir qu’à la suite de ce festival, des changements seront notés chez les habitants de cette partie du département de Bignona

Venu présider l’ensemble des activités du festival alimentaire à Kabiline 2, l’adjoint au Sous-préfet de Kataba 1 a salué la belle initiative, Amadou Baba Ndiaye a surtout insisté sur la nécessité d’unité des forces pour protéger notre environnement

L.BADIANE pour xibaaru.sn