Le FPDR exige la libération de Guy Marius Sagna et Cie

Le député et coordonnateur national du Front patriotique pour la défense de la République (FPDR), Diop Decroix exige la libération de Guy Maruis Sagna et compagnie.

« Ce soir je suis passé pour voir Guy Marius Sagna et les autres détenus au commissariat central de Dakar. Le droit de manifester est un droit démocratique élémentaire. Les partisans du Président de la République ont manifesté il y a un peu plus de 2 ans devant les grilles du palais. Ils en avaient le droit même s’il est vrai que c’était sans autorisation préfectorale. Les Guy protestent aujourd’hui contre l’augmentation des prix de l’électricité devant les grilles du palais dans les mêmes conditions. Ils en ont aussi le droit mais eux on les réprime. Cette discrimination est totalement inacceptable. Il faut les libérer et supprimer toutes les dispositions qui vont à l’encontre de l’exercice des droits démocratiques des citoyens. La pratique répressive ne pourra jamais endiguer la volonté des gens d’exprimer leur ras le bol. »