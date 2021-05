Bignona : le fils d’Oumar Lamine Badji…candidat à la mairie de Sindian

Le fils du défunt Oumar Lamine Badji, ancien président du conseil régional de Ziguinchor suit les pas de son père. En effet, Docteur Malick Badji qui s’est lancé dans la politique n’a jamais caché ses ambitions pour son terroir. Un de ses objectifs est de diriger la commune de Sindian pour contribuer à son émergence en mettant au service de la collectivité toute son expertise.

Maintenant que la date des prochaines locales est connue, Elimane Malick Badji n’a pas voulu attendre longtemps pour faire savoir à la population de sa commune, la voie qu’il veut suivre. Dans un discours prononcé ce Samedi 22 Mai 2021 dans son village de Sindian et devant ses militants et sympathisants, le Dr Malick Badji a solennellement déclaré sa candidature au poste de maire de la commune de Sindian. Pour cela, lui et ses compagnons politiques savent comment s’y prendre et sont sûrs de remporter la bataille avec le soutien des anciens, des femmes et des jeunes venus nombreux l’écouter et prier pour lui.

Malick, étant membre de l’APR après avoir fondé son mouvement dans le parti présidentiel, va travailler dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Son ambition est de mettre la commune de Sindian sur la voie du développement en suivant la politique et les orientations du chef de l’Etat en la matière. Pour atteindre ses objectifs, Malick tend également la main à ses frères de la commune et de son village pour former un bloc solide autour de la coalition présidentielle afin de donner un nouveau souffle à cette collectivité qui a connu un grand retard sur le plan économique.

Une fois à la tête de la municipalité de Sindian, Malick Badji sait déjà comment s’y prendre et compte s’appuyer aussi sur ses partenaires de l’intérieur et de l’extérieur du Sénégal pour bâtir un programme de développement qui prendra en compte les aspirations de toutes les catégories sociales de sa commune

Les gens sont venus de différents villages de la commune de Sindian pour lui apporter leur soutien mais aussi s’engager à l’accompagner dans son projet politique afin de changer le visage du Fogny à tout point de vue

Cependant, il faut alors retenir que la bataille de Sindian aura alors encore lieu. Le maire sortant qui a quitté le navire Benno à la suite des événements de l’affaire « Sonko-Adji Sarr », n’a pas encore dit son dernier mot. Mais il y a quelques mois, Ansoumana Sané, juriste, aujourd’hui secrétaire général de la société Suma Limak Airport Service (LAS)/AIBD, avait, lui aussi, déclaré sa candidature pour le même poste. Le PDS, PASTEF entre autres sont dans la course à la mairie de Sindian

L. Badiane Journaliste