Faire vivre la forêt et vivre de la forêt est l’objectif visé par le conseil départemental de Bignona qui, comme chaque année, a fait plusieurs journées de reboisement qui entre dans le cadre campagne 2019. La dernière en date s’est tenue à Kagnarou dans la forêt classée de Boutolatte.

Cet engagement du conseil départemental est bien justifié par le fait que le bois d’œuvre devient difficile à trouver à cause de l’exploitation abusive en plus des mesures restrictives prises par les autorités pour préserver la forêt. Conséquence, beaucoup de menuiserie ferment et les jeunes quittent en masse leurs localités pour migrer vers les grandes villes ou vers l’Europe via des voie pas conventionnelles. Ces séances de reboisement se déroulent dans le cadre de partenariat avec la Savoie mais aussi avec SOTOS. SOTOS et le conseil départemental se sont engagés à planter des espèces qui servent de bois d’œuvre pour que dans quelques années, le centre de formation professionnel de Sindian puisse avoir de la matière première dans la filière menuiserie en bois. Les acteurs de la filière charbon de bois ne sont pas oubliés par le conseil départemental car le Président Mamina Kamara a annoncé que son institution est à la recherche de partenaires pour mettre en place des forêts aménagées pour permettre à ceux qui s’activent dans la production de charbon notamment les femmes d’avoir de la matière et de développement leur activité sur place et vivre décemment.

En mettant l’accent sur le bois d’œuvre et les arbres fruitiers, le conseil départemental de Bignona et ses partenaires veulent ainsi assurer un bien-être socioéconomique aux populations du département.

L.BADIANE pour xibaaru.sn