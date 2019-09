Les femmes du PDS choisissent Karim pour remplacer Wade

Réunies en assemblée générale ce dimanche 08 septembre 2019 à la permanence nationale Oumar Lamine BADJI, les femmes du PDS demandent à Me Abdoulaye Wade, Secrétaire Général National de donner davantage de responsabilités au Frère candidat Karim Meissa WADE qui a fait preuve de persévérance et qui saura perpétuer, sans trahir, les idéaux et les valeurs qui ont toujours guidé le brillant parcours de Me WADE pour l’instauration de la démocratie, le décollage économique et social au Sénégal et en Afrique ainsi que pour la libération des peuples. En outre, elles souhaitent que Karim Wade postule comme Secrétaire Général National au moment opportun pour honorer notre choix libre, volontaire et militant, lorsque Me Abdoulaye WADE aura décidé à l’occasion d’un congrès de mettre en compétition ce poste.