Bignona : Le G7 paralyse le système éducatif pour 3 jours

BIGNONA : Pour le départ du directeur du CFP, le G7 locale paralyse le système éducatif pour 3 jours

Le bras de fer entre le directeur du centre de formation professionnelle de Bignona et le G7 local se poursuit. En effet, après sa sortie médiatique d’il y a quelques jours, le groupe de sept syndicat appelé G7 a mis à exécution sa menace de paralyser le système éducatif tant que le directeur du centre est toujours en poste. Ainsi, à compter de ce mardi à 9 heures et ce jusqu’à jeudi, les enseignants membres du G7 boycottent les cours. Ils exigent toujours le départ du directeur du centre malgré la rencontre qui a eu lieu au lendemain de leur déclaration dans la presse, rencontre qui a réuni les parties concernées par cette notamment l’inspecteur d’académie de Ziguinchor, l’IEF de Bignona 1, les parents d’élèves, les syndicats d’enseignants, le concerné entre autre. Rappelons que les enseignants accusent le directeur de mauvaise gestion. Cependant, le moment choisi pose problème pour certains vu que les évaluations du premier trimestre pour l’élémentaire ont démarré lundi et on est à quelques jours du début des vacances du 1er trimestre qui commence Vendredi pour l’élémentaire et samedi pour les collèges et lycées. Mieux, quand ils ont commencé à accuser le directeur du centre de mauvaise gestion, les autorités ont déclenché une procédure de contrôle avec notamment deux missions d’audit qui n’ont pas encore rendu leur rapport. Ne faudrait-il pas attendre que ces commissions donnent le verdict de leur contrôle avant de durcir le ton de cette manière. Et si le G7 avait tort dans ces accusations qui sont quand même graves ? C’est pourquoi beaucoup de personnes (enseignants notamment) que nous avons rencontrés ont pensé que le G7 danse plus vite que la musique.