And Gueusseum menace de bloquer le système sanitaire si…

En dépit de la pandémie du coronavirus qui fait des ravages, le personnel soignant est laissé en rade. C’est le constat fait par le secrétaire général de la Fédération générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS).

Dans un entretien avec Direct News, repris par Walfnet, Sidya Ndiaye tire la sonnette d’alarme et interpelle les autorités quant à la gestion des fonds destinés à la lutte contre la propagation du virus. Selon lui, «les fonds publics doivent aller là où ils doivent aller et pas vers une autre destination ».

Pour le syndicaliste, c’est parce que ce n’est pas le cas qu’ils se font entendre. Et, à l’en croire, ce n’est pas faute d’avoir interpellé les autorités sur la question. « Chaque fois, on fait des communiqués pour alerter. Mais si les gens sont sourds à notre alerte, on est obligé de passer à l’action. Je pense qu’ils feront preuve de responsabilité et nous éviter cela. La balle est dans leur camp. Le ministère de la Santé, son rôle aussi de gérer des crises et non de faire de la provocation », martèle Sidya Ndiaye.

Poursuivant, le vice-président de la centrale syndicale « And Gueusseum » prévient le gouvernement. « Lorsque nous en aurons assez, nous allons bloquer le système. On peut bloquer le processus de vaccination. On peut faire de la rétention de l’information sanitaire. Il ne faut pas qu’on en arrive à utiliser des armes fatales », indique-t-il.