Bignona : Le Maire de Sindian a révolutionné le sport dans sa commune

La commune de Sindian (Bignona) étrenne déjà deux terrains de sports construits par la municipalité.

Le premier est implanté à Sindian, chef-lieu de commune et le second qui est multi-services est construit et inauguré à Kagnarou. Il s’agit d’une infrastructure dénommée « city stade » de Kagnarou. Il comporte en son sein un terrain de football, un de basketball, un autre de handball et une piste d’athlétisme.

Présentement, le « city stade » du village de Médiégue est en cours de construction et aura les mêmes composantes, sinon plus, que celui de Kagnarou.

Après Médiégue, le Maire de Sindian envisage de faire la même chose à Diagongue, Tendine, ainsi de suite jusqu’à mailler sa commune d’infrastructures sportives.

Mais ces réalisations ne sont pas le fruit du hasard. C’est une politique inscrite dans le plan de développement communal élaboré depuis 2015 dans lequel il est prévu de livrer une infrastructure sportive tous les deux ans.

L’ambition de Yancoba Sagna, Maire de Sindian, est de poursuivre cette politique si les populations de sa commune lui font confiance en réélisant le 23 Janvier prochain.

Il est revenu sur ses ambitions dans le domaine du sport et de la jeunesse Samedi à l’occasion d’une cérémonie organisée pour remettre du matériel sportif et des récompenses aux équipes vainqueurs des zones 8 et 24 qui polarisent les ASC de sa commune.

Ce ne sont pas que les finalistes qui ont été récompensés, les autres ASC qui ont participé aux compétitions navétane notamment celles de la zone 24 dont il est le parrain ont également été toutes habillées par le Maire

L.BADIANE pour xibaaru.sn