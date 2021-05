Bignona : Le Ministre Abdoulaye Badji se moque de l’opposition et sa plainte à la CPI (vidéo)

Une semaine après le rassemblement de l’opposition, le camp présidentiel de Bignona a convoqué une assemblée générale de remobilisation ce Samedi. Les questions liées aux locales du 23 Janvier 2022 et de l’emploi des jeunes ont été au menu de la rencontre à la fin de laquelle il a été retenu d’organiser un forum sur l’emploi des jeunes le 19 Juin prochain.

Interpellé sur l’actualité politique marquée par le rassemblement du M2D à Bignona et son intention de porter plainte contre Macky et son gouvernement, le Ministre conseiller Abdoulaye Badji, dans un ton provocateur s’est moqué de Sonko et de l’opposition, regardez la vidéo ci-dessous

Texte & vidéo L. Badiane Journaliste