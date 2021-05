Oumou Sylla Ndiaye de « Mimi Touré » détruit Malick Gueye de Latmingué

« Malick Gueye de Latmingué, le genre de politicien dont il faut se débarrasser pour de bon en 2022 » selon Oumou Sylla Ndiaye des « amis de Mimi Touré » dans sa déclaration ci-dessous adressée à la rédaction de xibaaru

Nous avons pris connaissance, ce samedi 29 mai 2021 dans un journal de la place, des attaques estampillées de ce ténébreux et souffreteux Malick Gueye vivant d’expédients et de chantage politicien. Ce politicien qui a mangé à tous les râteliers depuis Senghor a tenté dans une réaction empreinte de rancœur et de rage de cracher son venin sur Madame Aminata TOURÉ MIMI.

Ce personnage qui symbolise la tortuosité politicienne croit se donner de l’épaisseur en jouant les tontons avocats du diable d’une mairesse de Kaolack dont l’incompétence est de notoriété interplanétaire. Kaolack ville la plus sale du Sénégal, voilà son bilan. Nous ne voulions même pas nous attarder en répondant à ce politicien périmé mais qu’il sache que Mme Aminata TOURE ne descendra jamais à son niveau ni à celui de ceux qui le payent pour pour se mettre dans de vulgaires querelles de bornes fontaines.

Mme Aminata TOURÉ a démontré à ses différents niveaux de responsabilités ses capacités intellectuelles. Elle a su positivement marquer son empreinte dans toutes les institutions et/ou départements où elle est passée. Au niveau national comme international.

Malick Gueye lui est le genre de politicien dont il faut se débarrasser au plus vite lors des élections de 2022 car nous voulons des politiciens de type nouveau avec un minimum d’intégrité et de décence. Malick Gueye a fait le tour des politiciens de Kaolack après avoir été chassé de Latmingué où il n’ose plus mettre les pieds.

C’est connu, Malick Gueye est un politicien à gage, il suffit de payer le prix pour qu’il vous insulte qui vous voulez. Comme il avait eu à le faire en direction du Président Macky Sall du temps où il dirigeait l’Assemblée nationale. On se rappelle comme d’aujourd’hui le rôle qu’il avait joué en 2007, en échange de sommes astronomiques, pour faire chasser le Président Macky de l’Hémicycle. C’est encore là frais dans nos mémoires.

Malick Gueye, nous nous rappelons que vous aviez même sorti à l’aéroport de Dakar des propos désobligeants à l’endroit de Macky Sall qui était devenu l’homme à abattre. Si cela ne dépendait que de toi, Macky Sall ne serait jamais Président de la République. Tu es un homme de basses manœuvres qui a perdu sa dignite plus de dignité et sa crédibilité aux yeux des citoyens Sénégalais il y’a très longtemps. Tout le monde sait que tu ne crois en rien. Ce sera désormais du oeil pour oeil dent pour dent et la prochaine fois on ira très loin. A bon entendeur…



Oumou Sylla NDIAYE, Présidente nationale du Mouvement « LES AMIS DE MIMI TOURÉ »