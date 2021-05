Retrait des troupes françaises du Mali…Macron ment

Paris, comme l’UE, a dénoncé mardi un « coup d’Etat inacceptable » après l’arrestation du président Bah Ndaw et du Premier ministre Moctar Ouane décidée par l’homme fort du pays le colonel Assimi Goïta.

Emmanuel Macron a affirmé que la France retirerait ses troupes si le Mali allait « dans le sens » d’un islamisme radical, dans un entretien au Journal du Dimanche (JDD) diffusé ce dimanche, après un deuxième coup d’Etat en neuf mois.

Mais le président Macron ment car la France a plus d’intérêt en maintenant ses troupes au sahel que le Mali lui-même. La France occupe une zone aurifère et pour rien au monde elle ne quitterait le Mali. Mais Emmanuel Macron joue avec le feu avec les militaires car Assimi Goïta et ses hommes peuvent précipiter le départ des troupes françaises. Une situation qui mettrait en péril la présence des Français en Afrique de l’Ouest.

La Rédaction de xibaaru