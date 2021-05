Nigeria : Le mari chômeur vole l’argent de sa femme et la tue

Les Nigérians pleurent en ce moment une femme qui aurait été écrasée à mort par son mari en colère alors qu’elle tentait de l’empêcher de sortir de la maison avec son téléphone.

Selon SaharaReporters, le mari nommé Makanjuola Ayedun, de la communauté Isanlu, dans la région du gouvernement, au Nigeria a écrasé sa femme, Mme Nike Ayedun à mort avec sa voiture.

L’incident s’est produit à Gwagwalada, Abuja, le vendredi 14 mai 2021 vers 22 heures.

Ayedun aurait renversé sa femme, Nike, un membre du personnel du bureau de la Banque mondiale à Asokoro, Abuja, alors qu’il faisait marche arrière.

On a appris qu’en raison de la vitesse à laquelle il a fait marche arrière, la voiture a traversé une voie non bitumée et s’est écrasée dans un bâtiment où l’on a enregistré plusieurs dégâts matériels.

Ayedun aurait tenté de fuir lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait tué sa femme, attribuant l’incident à une défaillance des freins.

Cependant, SaharaReporters a déclaré qu’une source a révélé qu’il ne s’agissait pas d’un accident. Une autre source a également affirmé que l’homme avait pour habitude de toujours agresser physiquement sa femme.

La source a déclaré, selon la publication: «Tout le problème a commencé lorsque Nike a découvert que le coffre-fort qu’elle avait obtenu dans le but d’économiser de l’argent pour son fils, avait été brisé par son mari. Elle l’a confronté à ce sujet, c’est ainsi que le mari a commencé à la battre. »

« Après l’avoir battue dans la maison, il a récupéré son téléphone pour qu’elle ne puisse appeler personne. L’homme est sorti et a allumé le moteur de sa voiture pendant qu’il descendait pour ouvrir la porte. Nike a couru à la porte pour demander son téléphone. Le mari a dit qu’il l’écraserait et la tuerait, et avant qu’elle ne sache ce qui se passait, l’homme l’a renversée avec son véhicule en faisant marche arrière », a déclaré la source.

Nike était mère de deux garçons, était selon nos sources le soutien de la famille car son mari était au chômage.