Le parti Ecologie Naatal Sénégal a choisi la commune de Diouloulou pour célébrer son 1er anniversaire. Le dynamisme de ses militants locaux a guidé le choix de ce parti qui prône la prospérité, la solidarité et le développement durable et solidaire. Pour la Présidente du parti Woré Gana Seck, il faut accompagner les femmes mais aussi les jeunes à travers des domaines comme les énergies renouvelables, l’agriculture écologique, les entreprises sociales et solidaires entre autres. Des groupes de veille écologique constitués par les jeunes de la localité ont étaient formés. Leur mission est de protéger l’environnement. En plus de l’environnement, Naatal Sénégal va accompagner les jeunes et les femmes dans le domaine de l’éducation, la santé ou encore le développement local. Les femmes seront également accompagnées pour l’accès au financement. Cependant, il faut noter que le partie écologie naatal Sénégal a des ambitions politiques pour les collectivités territoriales de l’arrondissement de Kataba 1 notamment la commune de Diouloulou

L.BADIANE pour xibaaru.sn