Bignona : Le véhicule de PASTEF se renverse après des visites de proximité

Ce Dimanche 2 Janvier 2022, la coalition Yewwi Askan WI était dans la commune de Tenghori pour une série de porte à porte. A l’issue de ces visites de proximité, et en revenant sur Bignona en provenance de Badiouré aux environs de 23 heures, le véhicule de PASTEF Bignona a fait des tonneaux.

Il y avait à son bord le coordonnateur départemental du PASTEF et candidat de YEWWI ASKAN WI (YAW) pour le conseil départemental, son chef de protocole et le chauffeur. Ils ont été secourus par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Ils ont été pris en charge médicalement avant de rentrer chacun chez eux. Le directoire de campagne départemental de YAW se félicite de la réaction et de la promptitude des sapeurs avec l’assistance de la gendarmerie qui ont fait un travail remarquable durant cet incident.

L.BADIANE pour xibaaru