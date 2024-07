Bignona : Le village de Kassankil oublié sans électricité depuis l’indépendance 

Dans le village de Kassankil, commune de Niamone, département de Bignona, les populations continuent d’utiliser encore en 2024 les lampes à pétrole ou lampes tempête des bougie ou la lumière de la lune.

Et pourtant, la localité est à quelques encablures de la commune de Bignona et plus bizarre et incompréhensible la presque totalité des village qui composent le Niamone sont électrifié et c’est le le seul village de Kassankil qui est laissé dans le noir. Les enfants de la localité non jamais connu l’électricité encore moins l’ordinateur.

« C’est inadmissible » ont crié les populations qui ne comptent plus laisser passer cette « injustice », elles ont décidé désormais de se battre et de réagir à la hauteur de ce qu’elles considèrent comme « un manque de respect et une discrimination » qui ne dit pas son nom.

Et pourtant, les habitants du village ont été informés d’un projet d’électrification de villages situés à l’intérieur et que les fils de la haute tension devraient passer par leur localité, des arbres dont des manguiers seront coupés et les poteaux implantés dans leur champs pour aller alimenter d’autres villages.

Pour eux, il n’est pas question que leurs plantes soient coupées et que les files ne passeront pas si leur village n’est pas concerné par ce projet d’électrification. Ils veulent que leurs enfants aient les même chances de réussite que les autres enfants des autres localités du pays. A cause de l’absence d’électricité, le forage du village ne fonctionne pas sauf pendant les grandes fête qu’on trouve du carburant pour alimenter le groupe.

Ils interpellent le Président de la République et le premier ministre pour corriger cette injustice.

C’est donc un village oublié au milieu de Niamone sans électricité, ni eau en permanence encore moins de bonnes routes.

