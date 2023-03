Bignona : Les enseignants de l’APR portent la candidature de Macky Sall en 2024

Le mouvement national des enseignants républicain (MNER) n’est pas passé par le dos de la cuillère pour afficher son soutien au Président Macky Sall. Le MNER adhère totalement à la politique du Président Sall couronnée aujourd’hui par de nombreuses inaugurations à travers le pays.

Les membres du MNER de Bignona sont eux-aussi en phase avec le chef de l’Etat et louent ses prouesses en Casamance et dans le département de Bignona en particulier. A titre d’exemple, ils ont cité le désenclavement externe et interne qui soulage les populations du sud à tout point de vue. Le barrage d’Affiniam réhabilité avec l’appui de la Chine est la preuve vivante des ambitions économique de Macky Sall pour le département de Bignona où ; selon les enseignants de l’APR, le Président Macky Sall a fini de créer les conditions d’une émergence durable inscrite dans le temps et dans l’espace.

A l’occasion d’une rencontre présidée par Maïmouna Cissokho Khouma, coordonnatrice nationale du MNER, les enseignants de l’APR ont surtout pris l’engagement de porter la candidature de Macky Sal en 2024 pour lui rendre la monnaie de efforts faits à l’endroit du système éducation et en faveur surtout de l’amélioration des conditions sociales des enseignants.

« Il a fait ce qu’aucun président n’a fait pour les enseignants depuis l’indépendance » a souligné Maïmouna Cissokho faisant allusion aux récentes augmentations des rémunérations des agents de l’Etat, des enseignants en particulier.

Voilà pourquoi, ils comptent désormais pour le combat pour vendre sa candidature partout ou besoin sera afin de lui donner un second quinquennat pour parachever ses projets et assurer la stabilité sociale et économique du pays

La coordonnatrice nationale du MNER a décidé d’octroyer une subvention mensuelle à la structure de Bignona pour qu’elle puisse se déployer partout dans les coins les plus reculés du département pour « porter la bonne parole et déconstruire le discours destructeur » jusque-là pour leurs collègues de l’autre camp. En attendant, les enseignants de l’APR de Bignona ont reçu une enveloppe de cinq cents mille francs des mains de Ansoumana Sané, maire de Sindian par ailleurs secrétaire général de Limak AIBD summa qui apporte ainsi un soutien inédit à cette structure locale pour lui permettre de dérouler son plan d’action

L.BADIANE pour xibaaru