Bignona : Les femmes de Tenghori soutenues par la municipalité dans la transformation

Il y a quelques mois, le Maire de Tenghori avait, en rapport avec le conseil national des artisans du Sénégal (CNAS) et la calebasse locale, initié une série de formation dans toutes les zones de sa commune en transformation des produits locaux. Cette initiative en cours mais déjà, dans d’autres villages, les femmes et les jeunes formés sont dans l’application et la mise en œuvre de leurs compétences acquises antérieurement.

De Kafesse à Badiouré en passant par Mangoulé, Tengjori transgambienne, le Yeumeukey et Diarone, les femmes ne pensent plus à aller ailleurs, elles ont, grâce à leur Maire, trouver en fin l’opportunité de rester sur place et de mener une activité leur permettant d’avoir un revenu et de s’occuper de leur famille notamment de la scolarité et de la santé de leurs enfants. Du savon , du vinaigre, des sirops, confitures et autres produits comme les gâteaux entre autres sont réalisés par les femmes grâce à cette formation.

Le Maire de Tenghori, Sidy Badji estime que c’est seulement en aidant les femmes et les jeunes à avoir un savoir faire qu’on pourra les accompagner vers leur autonomisation et lutter efficacement contre l’exode rural ou l’émigration vers d’autres cieux incertains. Il compte, avec le soutien de son conseil, renforcer cette dynamique pour toucher le maximum de population pour barrer la route également à la pauvreté et à la malnutrition.

L.Badiane pour Xibaaru