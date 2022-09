Bignona : Les tailleurs de Thionck Essyl menacés…sollicitent de l’aide

Malgré les ambitions des uns et des autres, les tailleurs de Thionck Essyl ont réussi à se constituer en association appelée Union des tailleurs de Thionck Essyl (UTT). Ils ont constitué cette association pour mieux faire face aux défis qui menacent leur corporation notamment en zone rurale et la concurrence des habits importés prêt à porter entre autres

« Notre ambition est d’aller plus loin, nous voulons, une fois qu’on a les moyens, pouvoir nous aussi exporter mais nous pouvons aussi faire des prêts à porter et d’autres projets que nous envisageons déjà » a déclaré Ibrahima Diallo président de l’association. Finalement, cela a été une bonne chose de se constituer en association puisqu’ils ont reçu cette année leur première commande venant de l’Etat pour la confection des tenues scolaires. Une initiative qu’ils saluent et ils encouragent l’Etat a poursuivre sur cette lancée de confier ses commandes aux artisans nationaux et le fait de décentraliser pour intéresser ceux qui sont à la base.

Cependant, les tailleurs sont confrontés à des difficultés liées à leur position géographique ; les difficultés de travailler pendant l’hivernage et les coupures de courant qui sont plus fréquentes en zone rurale dans le département de Bignona.

« Ici en Casamance il pleut beaucoup donc si on veut nous faire certaines commandes, il faut le faire une autre période et non pendant l’hivernage où nous avons d’énorme problèmes avec les coupures de courant » a souligné Bintou Diatta membre de l’UTT

Et comme si cela ne suffisait pas, « Nous avons vraiment un problème de matériel, si on peut nous aider avec ça, cela fera notre affaire et le travail se fera plus vite et plus facilement » selon Assane Diédhiou et le Président de l’UTT de renchérir « Si on n’a pas de soutien, il nous sera très compliqué d’arriver où nous voulons, c’est pourquoi d’ailleurs nous nous sommes regroupés pour plus de force »

L’union des tailleurs de Thionck compte sur l’Etat et d’autres partenaires pour changer les conditions dans lesquelles ils travaillent par l’octroi de matériel, la formation mais aussi les financements. L’ambition des tailleurs de Thionck Essyl est de créer plus d’emplois afin de lutter contre l’exode rural et l’émigration clandestine

L.Badiane pour xibaaru