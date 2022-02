Bignona : Mamina Kamara livre ses derniers chantiers

Depuis son arrivée à la tête du conseil départemental de Bignona en 2014, Mamina Kamara a misé sur plusieurs secteurs porteur de croissance et dequilubre socio-économique pour mettre le département sur les rampes de l’émergence. Tout le monde sais que le département de Bignona a connu un grand retard à cause de l’impact que le conflit casamançais a eu sur le nord-ouest de la région de Ziguinchor.

Mamina Kamara et son équipe l’ayant compris, ont mis en place un programme adossé sur la protection de l’environnement, le social mais aussi sur la santé notamment celle de la mère et de l’enfant entre autres. Dans le domaine de la santé, le département de Bignona ne dispose que de centres de santé et de postes de santé en plus des autres structures au bas de l’échelle qui relèvent toutes de la compétence des communes.

Malgré cet état de fait, le conseil départemental de Bignona et son président Mamina Kamara ont été aux côtés des populations pour améliorer la qualité de leur prise en charge médicale. Ainsi, il a renforcé les moyens matériels dans certaines localités des communes de Oulampane, Sindian, Tenghori, Diégoune…Du personnel a été recruté par le Président Kamara pour faire fonctionner des structures fermées à cause de l’absence d’un personnel qualifié.

Le président du conseil départemental a également contribué grandement avec ses différents partenaires nationaux comme étrangers, à l’ouverture pour la première fois du bloc opératoire du centre de santé de Bignona et le recrutement du personnel y afférent à travers l’institution départementale. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin Mamina Kamara a pu trouvé du financement pour la construction d’une maternité à Kafountine et une et un poste de santé dans la commune de Bignona.

Aujourd’hui les travaux de ces structures sont arrivés à terme. Il ne reste qu’à y mettre l’équipement et le tour est joué. C’est un véritable ouf de soulagement pour les habitants des quartiers Manguiline, Médina Plateau et Kadiamor qui ont désormais une structure sanitaire de qualité à leurs portes.

Mamina Kamara et sa coalition Benno Bokk Yaakaar ont perdu les dernières élections locales au profit de Yewwi Askan Wi. Cependant, le Président du conseil départemental sortant peut être fier de ce qu’il a pu réalisé durant son premier et seul mandat à la tête de cette institution si on sait combien les.conseils départementaux manquent de moyens.

L.Badiane pour Xibaaru